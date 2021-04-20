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【TSLA】Tesla上月中國銷售倍增創單月新高　寶馬上季稅前純利增3.7倍受惠中國需求強勁

股市 10:01 2021/04/20

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【TSLA】Tesla上月中國銷售倍增創單月新高　寶馬上季稅前純利增3.7倍受惠中國需求強勁

據中國汽車工業信息網數據，Tesla（美：TSLA）在中國的3月新車註冊量為3.46萬輛，較2月大增近1倍，而且幾乎是去年同期的3倍，刷新單月新高紀錄。

Tesla上海車展遭遇維權 女車主被處以行政拘留　【下一頁】

Tesla概念股今日偏軟，贛鋒鋰業 （01772） 現跌1.1%，最新報99.95元。

Tesla此前公布的首季銷售表現已勝市場預期，全球交付量達到18.48萬輛，較去年第四季增長約4000輛。當時Tesla曾表示，旗下Model Y於中國市場表現強勁，但未有公布中國交付的具體數據。

另外，德國車廠寶馬受惠於內地需求強勁，上季稅前純利超過37億歐元，按年增加370%。寶馬發布初步數字顯示，汽車製造業務的經營利潤率由1.3%急升至9.8%。該公司指上季全球所有重要地區，以及所有品牌的銷售均實現增長，當中中國市場表現強勁，預測全年稅前純利亦會急升。

相關文章：【TSLA】Tesla首季交付量按年增109%至18.5萬輛 勝市場預期 力壓中國競爭對手

【TSLA】Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死　未知有否啟動自動駕駛系統

【TSLA概念股】贛鋒鋰業再發盈喜　首季料多賺至少57倍

編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 中國市場 汽車 贛鋒鋰業（01772） 德國 中國 Tesla

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【鐵塔業績】中國鐵塔績後跌逾2%　首季多賺17%至17億元、收入升逾7%

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