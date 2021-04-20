【港股市況】恒生指數低開143點　美團配股發債跌0.2%（不斷更新）

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壹傳媒擬出售台灣蘋果日報部份業務訂諒解備忘錄 股價升逾13%
多國疫情反彈，加上科技股回吐，美股隔晚下跌，港股今早承接低開，恒生指數開報28962點，跌143點，恒生科技指數跌0.9%，報8272點。美團 （03690） 折讓半成配股兼發可換股債券，股價跌0.2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾1%。
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即市走勢︰
【09：44】昨日飈升逾1倍的瑞誠中國傳媒 （01640） ，股價今早回吐13%，低見0.63元。
【09：43】必瘦站 （01830） 升逾7%，股價破頂高見7.09元。聯交所資料顯示，必瘦站主席歐陽江上周（16日）斥資約627萬元增持必瘦站。
【必瘦站股價】必瘦站主席斥600萬增持 持貨3日帳面賺53萬元（第二版）
【09：41】大市跌幅早段擴大至200點，至28900點水平。
【09：39】壹傳媒 （00282） 升逾13%，高見0.232元。壹傳媒發布通告，指正就建議出售台灣蘋果日報部份業務及台灣一所物業，訂立諒解備忘錄。
【09：37】區塊鏈概念股續軟，火幣科技 （01611） 跌逾3%；雄岸科技 （01647） 、美圖公司 （01357） 跌逾1%。＿
【09：36】JS環球生活 （01691） 跌近4%，成交達6.6億元。
【09：34】汽車股今早普遍回吐，比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌0.4%；廣汽 （02388） 跌近2%；恒大汽車 （00708） 、五菱 （00305） 分別跌逾3%；吉利 （00175） 逆市升逾1%。
【09：33】鐵塔 （00788） 跌逾1%，低見1.16元。鐵塔首季純利按年增長17%，至16.94億元。
【09：26】李寧 （02331） 升逾3%，開報63元破頂。
【體育用品股】李寧首季銷售最少升8成 電子商務虛擬店鋪業務增長約一倍
【09：21】恒生指數開報28962點，跌143點，恒生科技指數跌0.9%，報8272點。美團 （03690） 折讓半成配股兼發可換股債券，股價跌0.2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾1%。
【反壟斷】五礦發展與阿里巴巴合營企業交易遭立案調查 阿里持股2019年已易手
【09：13】期指低開126點或0.4%，開報28894點。
【09：11】再鼎醫藥 （09688） 開市前公布短暫停牌。
【09：00】恒指黑期跌約185點，報28928點。道指期貨升58點，報34016點。
【08：52】【美團配股】美團配股273.8元近上限定價折讓5.3% 另發行近30億美元可換股債券
【08：54】恒騰網絡與騰訊科技合作 提供播放授權節目的服務
【07：45】港股ADR收報28927點，跌179點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.25元，升0.25元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報618.37元，跌8.63元或1.4%；美團 （03690） ADR折合報280.8元，跌8.4元或2.9%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股下跌，多國疫情反彈，投資者擔憂疫苗問題，加上科技股回吐，道指收市報34077點，跌123點或0.4%。標指跌0.5%，報4163點；納指跌137點，報13914點。
【開市9點半】美團配股傳273.8元近上限定價 ADR低港3%仍守配股價 馬斯克指出事車輛無買全自動駕駛
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責任編輯︰梁浩碩