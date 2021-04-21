【恒指夜期+ADR】夜期跌376點　騰訊ADR、阿里巴巴美股及滙豐ADR齊低港2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股大跌，憂慮企業首季業績欠佳，加上憂慮美國疫情，以及拜登基建計劃縮水，道指收市跌256點，納指亦跌0.9%。夜期收市跌376點，失29000關，惟夜期收市後美股跌幅收窄，港股開市跌勢未必太急。滙豐ADR股價折算收報45.1港元，較港收市價46.1元低2.1%。個別中概股跌勢仍急，騰訊音樂（TME）時隔1個月，再試斬倉低位。

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ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 45.1 -2.1% 百度美股 201.78 -1.7% 阿里巴巴美股 223.03 -2.3% 騰訊ADR 610.03 -2.0% 網易ADR 165.67 -0.2% 京東美股 289.30 -2.9%

北水連續3日吸資逾150億元，支撐港股企穩29000關，美團 （03690） 配股兼發可換股債券消息市場受落，北水轉為力掃美團21億元，帶動股價升逾1%，成交674億元，為成交最大股份。恒指夜期早段跌逾百點。

北水今日吸54億元，主要吸科技股，除美團，小米 （01810） 、騰訊 （00700） 分別吸4.2億及4億元。吉利 （00175） 有2.6億元淨買，但贛鋒鋰業 （01772） 有近4億元淨沽。

多國疫情反彈，加上科技股回吐，美股隔晚下跌，港股今早承接低開，恒生指數開報28962點，跌143點，其後走勢回穩，一度轉升過百點，恒生指數收報29135點，升29點，成交1957億元。恒生科技指數跌0.4%，報8311點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。攜程 （09961） 上市翌日再升3%創新高；蒙牛 （02319） 跌逾4%。

北水資金動向：

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌376點，收報28695點。

【23：00】夜期跌255點

【22：00】夜期跌155點

【20：56】夜期跌181點，失29000關

【17：57】夜期跌165點，低水230點。

【16：40】期指收報29071點，升51點或0.2%，低水65點。

【16：10】恒生指數收報29135點，升29點，成交1957億元。恒生科技指數跌0.4%，報8311點。美團 （03690） 配股兼發可換股債券，股價倒升逾1%，成交674億元，為成交最大股份；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。攜程 （09961） 上市翌日再升3%創新高；蒙牛 （02319） 跌逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前升28點，報29134點。

【15：45】威揚酒業 （08509） 飈升九成，破頂高見0.9元，涉30宗成交或103萬元。

【15：40】比特幣失守53500美元，火幣科技 （01611） 跌逾8%；歐科雲鏈 （01499） 、雄岸科技 （01647） 跌逾1%；美圖 （01357） 跌逾5%。

【15：37】大市好淡爭持，港股尾市升約5點，報29111點。

【15：35】北京控煙協會反對電子煙新規 中煙香港跌3%、思摩爾仍跌1%

【15：32】恒騰 （00136） 跌幅擴大至4%，低見10.1元。

【15：25】龍源電力 （00916） 升一成，高見12.38元。國家能源局發布關於對《2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（徵求意見稿）》公開徵求意見的公告，意見稿首次提出到2025年，全國風電、光伏發電量佔全社會用電量比重16.5%左右的目標，而今年佔比約11%。

【15：09】港交所 （00388） 升逾1%，高見485.8元。

【15：02】港股再轉跌，恒指最新跌約2點；科指跌0.7%。

【15：00】上證、深證、創業板指分別跌約0.1%。

【14：58】華虹半導體 （01347） 跌幅擴大至逾6%，低見46.6元。

【14：39】大市升幅最新收窄至約15點，報29120點。

【14：22】蒙牛 （02319） 跌逾4%，低見43.95元。被稱為芝士第一股的妙可藍多公告，向蒙牛集團定增募資事項申請獲得中國證監會發審委審核通過。

【14：20】國泰 （00293） 偏軟跌0.8%，低見7.03元。

【旅遊氣泡】傳香港及新加坡「旅遊氣泡」最快5月重啟 擬未來數天公布詳情 攜程升近4%

【13：41】港股升幅擴至百點，升至29200點水平，美團 （03690） 升幅擴大至逾2%，報296元日內高位。

【13：23】恒大汽車 （00708） 轉升逾2%，高見70元。

【13：17】四環醫藥升逾12%，高見2.99元，成交5.9億元。

【13：06】必瘦站 （01830） 升逾7%，報7.1元。

【13：02】嘉利國際 （01050） 午後抽升6%，高見1.61元，嘉利國際宣布正考慮可能以介紹方式分拆嘉利國際的房地產業務於聯交所主板獨立上市。

【13：00】港股午後初段靠穩，微升約5點。

石SIR今日推介越秀地產

【12：57】嘉利國際考慮以介紹方式分拆房地產業務獨立上市

【12：30】必瘦站改名完美醫療 主席歐陽江連番增持、持股高達71.77%（第四版）

【12：25】中動向半日升1% Kappa上季零售流水按年增60%至70%

【12：00】恒生指數半日跌不足1點，報29105點，成交1321億元。恒生科技指數跌0.3%，報8318點。美團 （03690） 配股兼發可換股債券，股價倒升0.7%；小米 （01810） 升1%；阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌0.9%。

【11：50】瑞誠中國傳媒 （01640） 再升兩成，破頂高見0.89元。

【11：43】保利協鑫交代停牌原因未解決、去年轉蝕62.5億 繼續停牌

【11：40】港股中午收市前升約15點，報29121點。

【11：32】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.5%；創業板指升0.7%。

【11：27】大市再度轉升約10點，於29100點水平。

【11：17】兆科眼科6622明日截止招股 孖展暫錄48.4億、超購近22.3倍

【11：15】鳳凰衛視 （02008） 回吐逾7%，低見0.87元。

【11：08】蘋果將舉行春季發布會，蘋果概念股個別發展，其中舜宇 （02382） 升逾1%；瑞聲 （02018） 跌逾1%；高偉電子 （01415） 跌0.2%；丘鈦科技 （01478） 跌0.5%。

【10：56】恒騰 （00136） 最新轉跌3%，低見10.3元，成交2.8億元。

【10：52】中發展 （00475） 股價升四成，高見1元，暫為升幅最大藍籌。

【10：50】大市最新跌約45點，報29060點；科指跌0.4%，報8316點。

【10：45】九毛九 （09922） 升逾半成，高見32.1元；呷哺呷哺 （00520） 升逾3%，高見12.68元；海底撈 （06862） 升逾1%，高見51.35元。

【10：41】晨鳴紙業 （01812） 升逾2%，高見7.65元。晨鳴紙業首季純利約11.8億元人民幣，按年增約4.8倍。

【10：35】國藥 （01099） 破頂高見24.25元，轉跌0.2%，報24.05元。

【10：32】美團 （03690） 略收窄至0.5%，報290.6元。

【10：20】農夫山泉 （09633） 股價升半成，高見43元。農夫山泉今日宣布推出天然礦泉水品牌「長白雪」。企查查APP顯示，農夫山泉已於今年3月23日申請「長白雪」、「CHANGBAI SNOW」相關商標，國際分類均為啤酒飲料，商標狀態多為「註冊申請中」。

【異動股】農夫山泉5連升後續漲半成 昨推新品牌「長白雪」、高盛首予買入評級

【10：16】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾1%。

【10：14】香港醫思醫療集團 （02138） 股價再升4%，破頂高見8.82元。香港醫思醫療集團日前公布，向鄭志剛及私人投資基金形式營運的Aspex Master Fund配售最多2963.6萬股，每股配售股7.8元。

【10：11】佐丹奴 （00709） 跌0.7%，低見1.52元。

【香港銷售】佐丹奴國際首季銷售升2.4% 港澳地區銷售跌24.5%

【10：09】小米 （01810） 連續第11日回購，股價升2%，高見27.15元。

【小米回購】小米連續第11日回購 斥資約1.97億元

【10：06】大市最新再轉跌近百點，於29000點水平爭持。

【10：03】鐵塔 （00788） 曾跌4%，低見1.13元，最新仍跌逾2%。

【09：58】攜程 （09961） 上市翌日，股價今早續升近3%，破頂高見290.6元創上市新高。

【09：55】大市轉升約10點，科指跌不足0.1%。

【09：51】美團 （03690） 升幅擴大至逾1%，高見293.4元。

【09：49】大市跌幅收窄至約80點，報29025點。

【09：49】美團 （03690） 最新轉升0.5%，高見291元。

【09：44】昨日飈升逾1倍的瑞誠中國傳媒 （01640） ，股價今早回吐13%，低見0.63元。

【09：43】必瘦站 （01830） 升逾7%，股價破頂高見7.09元。聯交所資料顯示，必瘦站主席歐陽江上周（16日）斥資約627萬元增持必瘦站。

【必瘦站股價】必瘦站主席斥600萬增持 持貨3日帳面賺53萬元（第二版）

【09：41】大市跌幅早段擴大至200點，至28900點水平。

【09：39】壹傳媒 （00282） 升逾13%，高見0.232元。壹傳媒發布通告，指正就建議出售台灣蘋果日報部份業務及台灣一所物業，訂立諒解備忘錄。

壹傳媒擬出售台灣蘋果日報部份業務 訂諒解備忘錄

【09：37】區塊鏈概念股續軟，火幣科技 （01611） 跌逾3%；雄岸科技 （01647） 、美圖公司 （01357） 跌逾1%。＿

【09：36】JS環球生活 （01691） 跌近4%，成交達6.6億元。

【09：34】汽車股今早普遍回吐，比亞迪 （01211） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌0.4%；廣汽 （02388） 跌近2%；恒大汽車 （00708） 、五菱 （00305） 分別跌逾3%；吉利 （00175） 逆市升逾1%。

【09：33】鐵塔 （00788） 跌逾1%，低見1.16元。鐵塔首季純利按年增長17%，至16.94億元。

【鐵塔業績】中國鐵塔首季多賺17%至17億元 收入升逾7%

【09：26】李寧 （02331） 升逾3%，開報63元破頂。

【體育用品股】李寧首季銷售最少升8成 電子商務虛擬店鋪業務增長約一倍

【09：21】恒生指數開報28962點，跌143點，恒生科技指數跌0.9%，報8272點。美團 （03690） 折讓半成配股兼發可換股債券，股價跌0.2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌逾1%。

【反壟斷】五礦發展與阿里巴巴合營企業交易遭立案調查 阿里持股2019年已易手

【09：13】期指低開126點或0.4%，開報28894點。

【09：11】再鼎醫藥 （09688） 開市前公布短暫停牌。

【09：00】恒指黑期跌約185點，報28928點。道指期貨升58點，報34016點。

【08：52】【美團配股】美團配股273.8元近上限定價折讓5.3% 另發行近30億美元可換股債券

【08：54】恒騰網絡與騰訊科技合作 提供播放授權節目的服務

【07：45】港股ADR收報28927點，跌179點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.25元，升0.25元或0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報618.37元，跌8.63元或1.4%；美團 （03690） ADR折合報280.8元，跌8.4元或2.9%。

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【07：30】美股下跌，多國疫情反彈，投資者擔憂疫苗問題，加上科技股回吐，道指收市報34077點，跌123點或0.4%。標指跌0.5%，報4163點；納指跌137點，報13914點。

【開市9點半】美團配股傳273.8元近上限定價 ADR低港3%仍守配股價 馬斯克指出事車輛無買全自動駕駛

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責任編輯︰梁浩碩