  • 22°C
香港時間 : 2021420日 (二) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團配股】美團配股273.8元近上限定價折讓5.3%　另發行近30億美元可換股債券

股市 08:54 2021/04/20

分享：

【美團配股】美團據報配股273.8元近上限定價　折讓5.3%

美團  （03690） 昨收市後傳出配股連發行可換股債券，籌資多達100億美元。美團最新公布配股及發債詳情。美團表示，以先舊後新方式配售1.87億股，配售價273.8元，配售股份相當於經擴大已發行股本約3.1%及投票權1.5%，價格為每股配售價介乎265至274元的近上限範圍。配售價較上日收市價289.2元折讓約5.3%。美團ADR折合報280.74元，較本港收市價跌8.46元或2.9%，高於配股價。

美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億，詳情請看【下一頁】

經扣除騰訊及公司適當產生的所有費用、成本及開支後，發行認購股份的估計所得款項淨額約為66億美元。

另外，騰訊 （00700） 將認購所得款項淨額預計約4億美元的美團股份。

美團又建議發行2027年及2028年到期，可轉換為美團B類普通股的零息可換股債券，總額分別為14.8億美元及15億美元，初步換股價將為每股431.24元，較上日收市價溢價約49.1%，發行2027年債券及2028年債券的估計所得款項淨額分別約為14.857億美元及14.858億美元。

美團指，擬將債券、認購事項及騰訊認購事項的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。

【美團股價】美團發布L4級自動駕駛無人配送車　未來3年在北京深圳送外賣

【美團股價】美團澄清配股疑雲彈3%　CCASS逾800億元大手轉倉 美團：股東拋售猜測不屬實

責任編輯︰梁浩碩

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 配售 配股 ADR

上一篇文章

【TSLA】Tesla上海車展遭遇維權 女車主被處以行政拘留　股價曾跌逾6%（第二版）

下一篇文章

【恒大騰訊持股】恒騰網絡與騰訊科技合作　提供播放授權節目的服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億
【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【新股IPO】兆科眼科6622次日招股　孖展暫錄49.8億、超購近23倍（不斷更新）
【新股IPO】兆科眼科6622次日招股　孖展暫錄49.8億、超購近23倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）
【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈
【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈