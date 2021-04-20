【美團配股】美團股債集資777億元曾升2%　港股歷來最大規模配股集資、CB換股價溢價近5成

▲ 【美團配股】美團據報配股273.8元近上限定價 折讓5.3%

美團 （03690） 昨收市向市場配股連同發行可換股債券（CB），籌資多達100億美元（約777億港元）。美團今早公布配股及發債詳情。美團表示，以先舊後新方式配售1.87億股，配售價273.8元，配售股份相當於經擴大已發行股本約3.1%及投票權1.5%，價格為每股配售價介乎265至274元的近上限範圍，連同騰訊 （00700） 認購部分，美團配股總集資額為70億美元，為港股歷來最大規模上市後配股集資規模。

美團配售價較上日收市價289.2元折讓約5.3%。美團股價僅低開0.2%，開報288.6元，高於配股價，早段最多升2%，高見295.4元，最新仍保不失，最新成交接近600億元。

美團折讓最多8.4%配股 連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億，詳情請看【下一頁】

經扣除騰訊及公司適當產生的所有費用、成本及開支後，發行認購股份的估計所得款項淨額約為66億美元。另外，騰訊 （00700） 將認購所得款項淨額預計約4億美元的美團股份。

美團又建議發行2027年及2028年到期，可轉換為美團B類普通股的零息可換股債券，總額分別為14.8億美元及15億美元，初步換股價將為每股431.24元，較上日收市價溢價約49.1%，發行2027年債券及2028年債券的估計所得款項淨額分別約為14.857億美元及14.858億美元。

美團指，擬將債券、認購事項及騰訊認購事項的估計所得款項淨額用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩