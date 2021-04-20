【開市9點半】美團配股傳273.8元近上限定價　ADR低港3%仍守配股價　馬斯克指出事車輛無買全自動駕駛

（1）美團 （03690） 先舊後新發新股集資，配股價265至274元，較收市價折讓5.3%至8.4%，市場消息指，配售約1小時後已獲足額認購，反映騰訊 （00700） 全力護航威力，美團ADR折算收報280.74港元，雖然較昨收市價低2.9%，惟仍高於配股價。美團傳最終以近上限價273.8港元出售1.87億股。

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（2）龍騰數科被市監局調查，未有披露實際調查，雖然阿里巴巴 （09988） 所持的相關股權已易手，難免惹市場憂慮，阿里巴巴美股折算收報227.86港元，低港收市價1.8%。

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（3）上海車展上，Tesla被一女子聲稱維權，不過穿上印有「煞車失靈」的恤衫，則反映事前準備充足，Tesla回應指，如果是特斯拉產品的問題，特斯拉一定堅決負責到底，對不合理訴求則不妥協。Tesla收市僅跌3.4%，收報714.63美元，成交280億美元。此外，馬斯克稱出事車輛無買全自動駕駛系統（FSD），盤後股價曾彈1%。

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Tesla回應滬車主維權 對不合理訴求不妥協

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（4）英國傳出國家安理為理由阻交易，未知是否針對美國，Nvidia由台裔美國人黃仁勛於1993年創立，Nvidia的大股東為Vanguard，持股約7.75%，貝萊德持股7.24%，富達持股7.07%。Nvidia即市曾跌4.3%，收市僅跌3.5%，收報614.47美元，成交62.5億美元。

【Nvidia購ARM】英國傳以國家安全為由干預英偉達收購ARM Nvidia收市跌3.5%

（5）華為殺入電動車產業熱爆了一個周末，小鵬汽車（美：XPEV）CEO何小鵬指，「今天還都是在前夜」。小鵬汽車升0.9％。

【電動車】小鵬汽車CEO：華為硬件體系不錯 長線更看好軟硬合體

（6）對冲基金Archegos爆倉事件引致多家投行損手，以及市場波動︳方星海則指，對於對沖基金等，以國外券商自營形式進入的資金就會比較關注，如果某一個外資賬戶資金進入A股，而引致市場出現大幅波動，證監會將會暫停其交易。

方星海：關注對沖基金進出 引大幅波動將暫停交易

（7）據《彭博》計算，張坤所管理的藍籌精選基金增持了招商銀行A股8600萬股。

中國基金「一哥」張坤 首季增持招行

（8）摩根大通將協助「歐洲超級聯賽」進行財務安排

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（9）澳元定存7天年息10厘、1個月年息3.13厘。

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記者: 譚志偉