【美股收市】道指回吐123點 納指挫1% 美滙考驗91關

全球多國疫情反彈，投資者擔憂疫苗問題，加上科技股回吐，納指挫1%，道指回吐逾百點，美滙考驗91關。

道指收市報34077點，跌123點或0.4%。標指跌0.5%，報4163點；納指跌137點，報13914點。歐股破頂後跟隨美股回落。

電動車巨企特斯拉(Tesla) 發生涉及產品安全問題的維權事件。特斯拉深夜回應稱，如果是特斯拉產品的問題，公司堅決負責到底，該賠的賠、該罰的罰。特斯拉股價受壓，收市跌4%。輝達(Nvidia)收購英國晶片設計公司ARM遇阻，股價跌3.4%。

美國總統拜登周一與民主共和兩黨國會議員會面，尋求支持其倡議的2.3萬億美元基建計劃。他重申白宮願意作出妥協，以確保基建計劃盡快啟動。有共和黨領袖重申，願意支持規模較小的基建計劃。

市場同時聚焦疫苗問題，美國疾控中心(CDC)表示，正評估若干宗接種強生疫苗後出現副作用的報告。白宮首席醫學顧問福西(Anthony Fauci)昨日表示，是否恢復注射強生疫苗，最快本周五會有答案 ; 可能採取附加條件限制強生疫苗。

美滙指數跌0.5%，至91.08，自月初以來累挫逾2.3%。美國10年期債息重上1.6厘 ; 金價周一從7周高位回吐，紐約期金收市跌9.6美元，報1770.6美元。

責任編輯：柯志宏