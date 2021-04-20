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英財政部與英倫銀行　研Britcoin應對加密幣挑戰

股市 01:52 2021/04/20

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英國財相辛偉誠指財政部與英倫銀行，研由央行支持的數字貨幣Britcoin，以應對加密貨幣挑戰。（法新社資料圖片）

英國財相辛偉誠(Rishi Sunak)周一表示，已向英倫銀行表明，研究一種新的「 Britcoin」（即由央行支持的數字貨幣），旨在應對比特幣等加密貨幣帶來的一些挑戰。

由英國央行支持的英鎊數字版本，可能會允許企業和消費者直接在銀行擁有數碼帳號，以及進行交易，銀行在金融體系的角色維持不變。

辛偉誠在一次金融行業會議上說，財政部和英倫銀行建立一個新的工作組，以協調有關潛在中央銀行數字貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC）的探索性工作。其後，辛偉誠在推特上發布了一個單詞「 Britcoin」，以稱呼這款數字貨幣。

英倫銀行表示，數字版本的英鎊不會取代實物現金或現有的銀行帳戶，又指政府和英倫銀行尚未就是否在英國引入CBDC作出最終決定，並將就此帶來的好處、風險和實用性，與利益相關者廣泛接觸。

中國是啟動數字貨幣研發的先行者。歐洲央行上周表示，正在研究一種電子形式的現金，以補充鈔票和硬幣，但任何發布都還需要數年的時間。

【美國聯儲局】鮑威爾：對央行數字貨幣　不必操之過急

【bitcoin】人行副行長李波：比特幣等加密貨幣必須接受嚴格監管　比特幣以太幣低位反彈

【bitcoin】土耳其禁以虛擬貨幣支付 加密貨幣破頂後急跌 比特幣昨晚急跌逾一成

編輯：李勝君

美股 金融 銀行 數碼貨幣 中央銀行 歐洲央行 英倫銀行 英鎊 比特幣 英國

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