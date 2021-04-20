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Fundstrat聯合創始人：能源股有望再上漲45%

股市 01:04 2021/04/20

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Fundstrat聯合創始人看好能源板塊，指倘油價持續造好，能源股的上漲空間還是很大。（法新社資料圖片）

Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee認為，能源股有望再上漲45%。能源行業是今年標普500指數中表現最好的板塊，如果油價繼續上漲，這些股票的上漲空間還很大。

Lee認為，未來幾個月的石油走勢，可能是「決定市場領導地位的關鍵決定因素。」

在疫苗推廣助力全球經濟從新冠疫情中復甦的背景下，石油輸出國組織（OPEC）上周二將2021年全球每日原油需求量上調了10萬桶，目前預計每日需求量為9,650萬桶，較該組織2020年的預測提高了約600萬桶。此外，國際能源署（IEA）在月度報告中將2021年全球每日原油需求量上調了23萬桶。目前該機構預計全球每日原油需求量為9,670萬桶，較2020年的預測提高了570萬桶。

分析師稱，IEA報告可能使原油價格，擺脫徘徊數月之久的交易範圍。

高盛（Goldman Sachs）分析師在一份報告中稱，供應和經濟反彈將給油價帶來突破近期區間的機會。他們表示，鑑於近期需求復甦和供應規律，仍然看好布蘭特原油2021年第三季度的價格預測為80美元。

【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股

編輯：李勝君

布蘭特期油 能源供應 美股 經濟 股票 市盈率 疫情 標準普爾500指數 疫苗 國際能源署

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