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【低水上車】港島區「6球」以下新晉細價盤 行幾分鐘即到港鐵站 上車客成功講價平20萬購入

股樓投資 23:28 2021/04/19

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多個新盤出撃，二手業主為搶客，再願意加大議價空間，上車客也把握機會入市。其大位於筲箕灣的單幢樓遠晴，屬區內入場費較低水的新晉物業，日前剛錄得上車客入市個案。

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬，詳見【下一頁】 


 美聯物業分行聯席區域經理周永業表示，該行剛促成本月份第二宗筲箕灣遠晴一宗276實呎戶成交，斥570萬元承接，2014年貨升值約3成。

【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%，詳見【下一頁

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周永業指，上述成交為遠晴低層C室單位，單位實用面積約276平方呎，為1房間格，由於區內交通方便，故獲同區上車客垂青，加上單位銀碼吸引，原業主叫價約590萬元，議價後以約570萬元成交，折合實用呎價約為20,652元。

原業主於2014年以約435.4萬元購入上述物業，故是次交易轉手獲利約134.6萬元，物業升值約31%。

【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！，詳見【下一頁


位於筲箕灣東大街23號、由老牌發展商協成行發展的遠晴，物業於2014年6月入伙。項目屬單幢式住宅物業，設有會所，提供健身室等基本康樂設施，惟不設泳池。遠晴共29層、提供98伙，主攻1、2房間隔，實用面積介乎274至527平方呎。


遠晴享交通便利之優勢，鄰近筲箕灣港鐵站，距離項目約3至5分鐘步程。筲箕灣東大街亦設有電車總站，距離項目約10分鐘步程。沿途有排檔、小巴站及巴士總站，可前往中環、灣仔、石澳等地，由項目前往巴士總站約15分鐘步程。而筲箕灣東大街是港島區知名食街之一，有多種類不同食肆，附近也設有不少民生商舖。

 

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記者：陳詠妍

成交 商舖 低水 港鐵 協成行 遠晴

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