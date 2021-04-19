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【李嘉誠】雪糕小舖獲維港投資引薦　製出無奶純素雪糕　周凱旋最愛哪款口味？

Hot Talk 23:25 2021/04/19

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雪糕小舖Igloo Dessert Bar獲李嘉誠旗下維港投資引薦，製出零乳糖的純素雪糕。

李嘉誠旗下維港投資熱衷投資高新科技，投資組合包括Zoom（美：ZM）、Facebook（美：FB）、Spotify（美：SPOT）等知名企業。不過，即使本港的雪糕小舖，亦獲得維港投資引薦，製出純素雪糕。中環天星碼頭Igloo Dessert Bar創辦人汪國灝看到維港投資有份投資的蛋白科技美國公司Perfect Day的報道後，主動嘗試聯絡維港投資，一舉得到兩間公司的合力支持。

經過逾兩個月，汪國灝成功以Perfect Day的「無動物性乳清蛋白」製造出紅棗、椰子、花生糖、柑桔鳳梨、薑汁撞奶、榛子朱古力、士多啤梨、忌廉曲奇共8款口味的零乳糖雪糕，即「Ice Age！」雪糕，適合乳糖不耐症人士及純素主義者食用。

92歲李嘉誠接種復必泰疫苗　問「你打咗未？」　聶德權：感謝支持【下一頁】

汪國灝向本地傳媒透露，維港投資創辦人周凱旋對好吃的雪糕款式，會再次回購，她最愛的口味是新年時推出的紅棗味雪糕，吃完後「第二日即刻話要再吃，問有沒有多幾杯紅棗味雪糕。」而李嘉誠最愛的口味則尚未推出市場，之後在超市有機會出售。

「Ice Age！」今年預計會有20款新口味雪糕上市，其中部分為期間限定，未來會增加更多零售點和推出更多新口味。

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美股 港股 李嘉誠 Facebook（美：FB） Spotify（美：SPOT） Zoom

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