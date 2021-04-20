【歐洲超級聯賽】摩通據悉為歐超聯提供48億美元融資　曼聯美股收市急升7%

12間歐洲球會宣布將會成立一個「歐洲超級聯賽」。摩根大通證實，將協助「歐洲超級聯賽」進行財務安排，據報該投資銀行將為歐超聯提供48億美元（折合約374.4億港元）資金，融資利率設定在2%至3%之間，期限23年。多間球會已簽署具有約束力的協議。

在美股上市的曼聯（美：MANU）曾升10.9%，高報17.93美元，收報17.27美元，升6.8%。意大利上市的祖雲達斯（意：JUVE）一度升近兩成，收市漲17.9%，收報0.911歐元。

12支球隊包括英超的曼聯、利物浦、曼城、阿仙奴、車路士及熱刺，西甲巴塞羅那、皇家馬德里及馬德里體育會，意甲國際米蘭、AC米蘭及祖雲達斯都參與在內。12間球會發表聲明，宣布成立這項新賽事，成為創始球會，預計新賽季正式開始前還有3間球會加入。賽事預計最快8月展開，安排周中進行。

不過，歐洲足協反對計劃，表示大球會只顧自身利益，表明會禁止聯賽球隊參加相關比賽，相關球會的球員，亦不可代表其國家隊出賽。英國首相約翰遜亦批評，歐超聯的做法會對足球帶來嚴重傷害，支持足總採取行動。

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編輯：區嘉俊