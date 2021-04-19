【特斯拉】Tesla上海車展遭遇維權 女子車頂大喊「剎車失靈」 股價跌逾6%

▲ 一名女子在上海車展站上特斯拉展位車輛，高喊「剎車失靈」。

2021上海車展今日開幕，特斯拉Tesla（美：TSLA）遭遇車主維權。據網絡流傳片段，一名身穿印有「剎車失靈」字樣T恤的女子，站上特斯拉展位汽車的車頂，大喊「剎車失靈」，一度引發不少人圍觀。因行為過激，該名女子其後被保安帶走。

特斯拉其後在微博發聲明表示，當事人為此前2月發生的河南安陽超速違章事故車主。該車主此前曾因超速違章發生碰撞事故，而後以產品質量為由堅持要求退車。「近兩月以來我們始終保持與車主積極協商，表示願意協助完成檢測、維修或保險理賠事宜，同時提出多種解決方案，但是由於車主不接受任何形式的第三方檢測，並強烈拒絕我們提出的所有方案，所以相關事宜只能持續溝通。」

據內地媒體報道，本次並非該名女子首次站在特斯拉車頂維權，知情人士指她不同意Tesla的處理方式，認為她的車原本就是問題車，要求Tesla公開道歉，並表示要維權到底。

Tesla周一美股低開2.7%，其後跌幅擴大，早段一度跌6.5%。該股最新仍跌5.6%，報698.18美元。

Tesla Model S撞樹爆炸釀兩死 未知有否啟動自動駕駛系統【下一頁】

特斯拉副總裁陶琳接受內地媒體訪問時稱，不會答應維權女車主的訴求，因為訴求並不合理。「我們沒有辦法妥協，就是一個新產品發展必經的一個過程」、「我們自己的調研顯示，90%的客戶都願意再次選擇特斯拉。」

針對車展維權事件，特斯拉疑似已以財產受損為名報案。

另外上周六晚間，美國休斯敦北部地區一輛Tesla Model S電動車撞樹後爆炸，造成兩人死亡。調查人員發現事發時兩人均沒有坐在駕駛座，也不清楚汽車當時是否啟動其自動駕駛輔助系統，引致對特斯拉過度營銷「無人駕駛」的質疑。

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編輯：陳健婷