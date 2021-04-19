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GME管理層重組 George Sherman將於7月31日辭去CEO

環球政經 21:44 2021/04/19

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George Sherman將於7月31日辭職辭去GME CEO一職，給予公司最大股東Ryan Cohen更多控制權，讓其領導公司向電子商務轉型。

根據路透社早些時候曾報導支，GME董事會正在與獵頭公司的高級員工合作，其董事已與遊戲、電子商務和技術領域的潛在候選人進行了會談。

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GameStop還表示，Sherman在離職之前和之後均拒絕透過擔任董事一職而獲得報酬，並同意取消其2020年業績歸屬的限制性股票獎勵。上週一份監管文件顯示，其因沒達到業績目標而被沒收了超過58.7萬股股票。

PS5銷售 成美國史上銷售速度最快遊戲主機：【下一頁

線上寵物食品公司Chewy的聯合創辦人兼前CEO Ryan Cohen在本月初接任董事長後，加強了對Sherman的控制。根據Refinitiv的數據，Cohen的對衝基金RC Ventures擁有GameStop近13％的股份。

 

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責任編輯：梁翠麗

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