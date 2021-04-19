美國「機智號」成功於火星表面試飛

美國太空總署（NASA）確認，火星探測器「毅力號」搭載的「機智號」小型直升機，在火星表面首次試飛成功。數小時後傳回地球的片段及數據顯示，重1.8公斤的機智號直升機，在火星表面上空3米盤旋大約40秒，隨後着陸。

太空總署周一宣布，數據證實機智號（Ingenuity）周一已完成首次飛行，是人類史上首次在另一星球進行有動力及受控制的飛行。機智號於美國東岸時間周一凌晨3時30分（本港時間周一下午3時30分）起飛，成功進行自主飛行。

按照計劃，太空總署耗資8000萬美元打造的機智號，將在火星上進行5次飛行，務求對火星的特殊地形進行更近距離觀察，協助太空總署獲得有關火星環境的珍貴資料。

雖然毅力號（Perseverance）今年2月已抵達火星表面，但直到本月初，機智號才於毅力號腹下分離出來，降落火星表面，以開始執行它的個人任務，但原定本月11日的首飛，因進行旋翼高轉速測試時發現潛在問題而押後。

這源於火星大氣極稀薄，氣壓不及地球的1%，機智號要在火星上起飛，難度就如在地球上數千米的高空飛行一樣，其特別設計的旋翼轉速，須高達每分鐘2500轉才能起飛。

責任編輯：嚴智勇