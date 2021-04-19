【樓市數據】美聯：新香港人「愈豪愈買」　首季逾半億成交佔近一半

近期港股表現相對失色，但樓市續旺。美聯物業住宅部行政總裁布少明說，股票市場波動，帶動「套股換樓」活動增加，且現兩大升市「引擎」，其一購買力來自「新香港人」；另一購買力來自本地。

據該行數據顯示，一手私樓個人買家登記中，按已知買家姓名作分析，內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於本港一手私樓註冊量比率，由去年第二季的約8.7%，連升三季，升至今年首季的約11%。至於二手住宅方面，內地買家佔比同樣連升3個季度，由上年第二季的低位約5.1%，升至今年首季的約6.6%。

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美聯物業首席分析師劉嘉輝說，以物業金額類別分析，今年首季內地買家佔個人買家比率中，一手市場以逾5,000萬至1億元的佔比最高，達48.3%，其次為逾1億元，佔比達33.3%，逾3,000萬至5,000萬元則以30.6%佔第三位。二手方面，以逾1億元佔比最高，錄33.3%，其次為逾3,000萬至5,000萬元，佔21.7%，逾2,000萬元至3,000萬元則以15.4%佔第三位。他認為，數據反映「新香港人」對大單位及豪宅情有獨鍾，而且「愈豪愈買」。

劉嘉輝續說，除了「新香港人」入市，本地購買力亦持續流入市場，其中內部轉讓個案亦有上升趨勢，相信當中有不少業主「自製首置」，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處的資料顯示，內部轉讓註冊個案（包括買賣雙方其中一個名字相同，以及部分業權轉讓個案）於去年下半年錄約2,467宗，較上半年約2,193宗回升逾12%。

該行預計，新盤熱銷持續帶動樓市氣氛，料次季新盤銷量升至5,000伙，創兩年新高，更料上半年新盤銷售量近9,000伙，創自2019年上半年後的兩年新高。二手方面，該行料次季成交量或因應筍盤減少，有機會回落至1.5萬宗水平，惟仍是自2012年第二季及第三季後，首度再現連續兩季站穩1.5萬宗或以上的情況，是為逾8年二手最旺樓市。

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