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方星海：關注對沖基金進出　引大幅波動將暫停交易　外資中國股市持倉比例約5%

股市 10:13 2021/04/20

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方星海指，中證監高度關注外資在中國市場「大進大出」問題

中國證監會副主席方星海表示，境內資本市場逐步對外開放，在吸引更多外資進入境內市場時，中證監亦將高度重視外資，尤其是對沖基金，是否會在中國市場「大進大出」，同時做好防範，如果某一個外資賬戶資金進入A股，而引致市場出現大幅波動，證監會將會暫停其交易。

方星海出席博鰲亞洲論壇時表示，指數公司MSCI將內地A股納入旗下指數後，大規模外資進入中國資本市場，截至3月底，外資在中國股市持倉比例為5%，內地將為幾大主要指數提升A股納入因子及進一步擴大納入的範圍，進一步創造條件以吸引更多的外資。

方星海稱，外資進入A股投資，證監會「是看得清楚的」。又以滬深港通為例，現時每日保持了進和出的額度，起到一定的防範作用，若某一外資賬戶資金進入造成股市大幅波動，可以暫停其交易，以免造成市場的不穩定。

他又強調，中國市場非常歡迎境外從事資產配置的資金，以及境外散戶的資金，但對於對沖基金等，以國外券商自營形式進入的資金就會比較關注。中證監將不斷跟境外監管部門溝通，有信心在開放過程中能維護好資本市場的穩定。

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記者：梁安琪

A股 中國市場 基金 方星海 深港通 對沖基金 外資 中國證監會

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