  • 23°C
香港時間 : 2021420日 (二) 10:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場活動】apm設母親節潮玩市集　網購平台優惠低至5折

商業 10:04 2021/04/20

分享：

母親節將至，為繼續釋放市民消費力，apm特別設集藝術文化、綠色旅遊及潮玩市集活動及網上優惠。

【香港出口】港2月出口貨量升近3成　業界指受惠內地出口強勁

apm特設藝術館，由人氣多媒體設計師ALong筆下的熊貓國度，以搞笑幽默的造型融入名畫中，當中作品加入數碼動感影像效果，幽默地二次創作經典名畫，藝術館外的綠色花園將於周末下午上演Music Show。另外，商場也設花藝工作坊，The Point 會員只須憑指定積分及消費，更即可換領「花藝工作坊預留證」，有機會參予工作坊乙次。

於4月30日至5月9日一連10天，apm中庭將增設「甜蜜美味市集」，集合手工曲奇，甜品、美酒及各地環球手信。apm還特設限定版IG濾鏡遊戲，大家可以登入apm Instagram官網’apmhk’，即時使用自選特色節日佈置中打卡。大家更可以順道到apm鄰近的觀塘後街，欣賞在觀塘36條的工廈後巷之間的千米塗鴉牆。

「新地購物一站通」網上平台於母親節期間亦推出主題的至抵優惠，可以以半價選購名貴鑽飾、國際品牌化妝品及香水、按摩產品等，同時更有多個國際美容品牌，以低至7折價發售美容商戶禮券。 還有於4月22至5月16日舉行的apm開心感謝折，約1000件限量潮物以低至一折換購。會員由4月22日起可以1,000積分換領「感謝預留證」，憑有效預留證於換購日期內蒞臨參予商場以即日電子貨幣消費滿指定金額，即有機會以低至一折價錢換購限量精選潮流產品乙份 。

【餐飲業】戶戶送餐廳信心指數調查　逾4成受訪餐廳今年首季收入增

【香港出口】2月出口貨量升29.5%　首2個月出口貨量合計升37.5%

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【餐飲業】戶戶送餐廳信心指數調查　逾4成受訪餐廳今年首季收入增
2021/04/19
【餐飲業】戶戶送餐廳信心指數調查　逾4成受訪餐廳今年首季收入增
【香港出口】2月出口貨量升29.5%　首2個月出口貨量合計升37.5%
2021/04/19
【香港出口】2月出口貨量升29.5%　首2個月出口貨量合計升37.5%
【香港出口】港2月出口貨量升近3成　業界指受惠內地出口強勁
2021/04/19
【香港出口】港2月出口貨量升近3成　業界指受惠內地出口強勁
【品牌聯乘】CLARINS於利東街設巨型泡泡艙　打卡、玩遊戲同時植樹贏獎品（多圖）
2021/04/19
【品牌聯乘】CLARINS於利東街設巨型泡泡艙　打卡、玩遊戲同時植樹贏獎品（多圖）
媒體 美容 時裝服飾 化妝 工廈 商場 商場活動 品牌 apm 新地

下一篇文章

【香港出口】港2月出口貨量升近3成　業界指受惠內地出口強勁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【泰國疫情】泰國疫情升溫加強限制措施　重啟旅遊或落空？
【泰國疫情】泰國疫情升溫加強限制措施　重啟旅遊或落空？
【物流大擠塞】受全球貨運影響　美國珍珠奶茶將於數月內持續缺貨
【物流大擠塞】受全球貨運影響　美國珍珠奶茶將於數月內持續缺貨
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【一田購物優惠日】一田購物優惠日eShop將率先開鑼　3項消費優惠谷銷情
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【莫文蔚演唱會】Klook提供獨家優先購票活動　4月19日起銀聯卡用戶可率先搶飛
【莫文蔚演唱會】Klook提供獨家優先購票活動　4月19日起銀聯卡用戶可率先搶飛