【商場活動】apm設母親節潮玩市集　網購平台優惠低至5折

母親節將至，為繼續釋放市民消費力，apm特別設集藝術文化、綠色旅遊及潮玩市集活動及網上優惠。

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apm特設藝術館，由人氣多媒體設計師ALong筆下的熊貓國度，以搞笑幽默的造型融入名畫中，當中作品加入數碼動感影像效果，幽默地二次創作經典名畫，藝術館外的綠色花園將於周末下午上演Music Show。另外，商場也設花藝工作坊，The Point 會員只須憑指定積分及消費，更即可換領「花藝工作坊預留證」，有機會參予工作坊乙次。

於4月30日至5月9日一連10天，apm中庭將增設「甜蜜美味市集」，集合手工曲奇，甜品、美酒及各地環球手信。apm還特設限定版IG濾鏡遊戲，大家可以登入apm Instagram官網’apmhk’，即時使用自選特色節日佈置中打卡。大家更可以順道到apm鄰近的觀塘後街，欣賞在觀塘36條的工廈後巷之間的千米塗鴉牆。

「新地購物一站通」網上平台於母親節期間亦推出主題的至抵優惠，可以以半價選購名貴鑽飾、國際品牌化妝品及香水、按摩產品等，同時更有多個國際美容品牌，以低至7折價發售美容商戶禮券。 還有於4月22至5月16日舉行的apm開心感謝折，約1000件限量潮物以低至一折換購。會員由4月22日起可以1,000積分換領「感謝預留證」，憑有效預留證於換購日期內蒞臨參予商場以即日電子貨幣消費滿指定金額，即有機會以低至一折價錢換購限量精選潮流產品乙份 。

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責任編輯：蘇穎琪