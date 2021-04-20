【商場活動】ifc咖啡店參與環保計劃　買咖啡換領手工皂或種植套裝

▲ ifc商場內其中7間參與咖啡店，即日起至5月9日購買咖啡即可換領環保再生禮品。（ifc提供圖片）

咖啡迷注意，ifc商場與環保社企Eco-Greenergy綠行俠合作，於商場內其中7間參與咖啡店，回收咖啡渣並升級再造，即日起至5月9日購買咖啡即可換領環保再生禮品。

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參與咖啡店包括% Arabica、agnès b. LA LOGGIA bis、Blue Bottle Coffee、BYO_By NODI、DALLOYAU、Fuel Espresso及PAUL LAFAYET。活動期間在以上咖啡店購買一杯咖啡滿30元或以上，即可換領咖啡手工皂乙塊或咖啡渣種植套裝乙套，品嚐咖啡同時支持可持續發展。

回收的咖啡渣經過烘乾後，加入椰子油、橄欖油等材料，以全人手製作成咖啡手工皂。咖啡渣含有豐富的氮化物，回收的咖啡渣經過發酵後，混合泥土中為植物提供養分，有利植物葉部生長。

此外，活動期間限定的It’s Coffee O’Clock設置於ifc商場一樓，場內設置了精品咖啡店位置指南，可於品嚐咖啡之際順道到訪這打卡熱點。

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責任編輯：朱悅瀅