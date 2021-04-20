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【Nvidia購ARM】英國傳以國家安全為由干預英偉達收購ARM Nvidia收市跌3.5%

新經濟追蹤 05:23 2021/04/20

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英國據報以國家安全為由，干預英偉達收購ARM交易。

英偉達（Nvidia，美：NVDA）去年宣布以超過400億美元作價，從軟銀（Softbank）手上收購芯片設計公司ARM。彭博社最新報道，英國數碼文化傳媒及體育部以國家安全為由，干預英偉達收購ARM的交易。Nvidia收市跌3.5%，收報614.47美元。

英國當局指，考慮收到的投資安全建議後作出該項決定，英國競爭及市場管理局會準備一份針對該項交易的競爭和國家安全報告，並須在7月30日之前完成及交予英國內閣大臣。

英偉達表示，收購ARM的交易不構成任何重大的國家安全問題，將繼續與英國當局密切合作。

Nvidia 3100億元收購晶片商ARM詳情【下一頁】

軟銀於2016年以320億美元收購ARM，為當時半導體行業最大一筆交易，若Nvidia成功收購ARM，勢將再創半導體行業史上最大規模收購。事實上，去年交易宣布不久，英國內部已出現反對聲音，認為任由Nvidia收購ARM，將會令英國本土的工作職位外流。目前ARM在全球有大約6000名員工，有大約一半在英國。

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相關文章：

英國據報擬對Nvidia購Arm設附加條件　涉保留Arm員工數目及總部

【Nvidia吞Arm】Arm聯合創辦人批交易為災難、摧毀「晶片界瑞士」　Nvidia稱保留Arm英國總部

編輯：陳健婷

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） Softbank 英國 NVIDIA

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