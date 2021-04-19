【筍工推介】暑期筍工推介 香港電影資料館招聘實習生 專上院校及大二或以上可申請

雖然還有一段時間才放暑假，但專上學生暑期實習計劃已經陸續展開，這次的職位是在香港電影資料館擔任實習生。實習生將會被劃分6個組別，包括搜集組、修復組、節目組、研究及編輯組、資源中心以及行政及場館組，有興趣了解電影行業的學子們，是時候報名參加計劃。而普遍政府所舉辦的實習生計劃的競爭會較大，因爲薪金方面會比私人公司高，達到10,500元，而截止申請日期為5月3日。

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申請條件：

(1) 為香港特別行政區永久性居民；

(2) 將於2021/22學年在本地或海外專上院校修讀任何全日制學士學位第二年或以上課程；

(3) 並非在暑期實習期開始前正在修讀或剛完成最後一年課程；

(4) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(5) 熟悉中文輸入法及電腦操作，如MS Excel、MS Word等。

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申請手續：

就讀於本地專上院校的學生須經所屬院校的學生事務處／就業輔導中心遞交申請。請留意所屬院校訂出的截止報名日期。直接寄交香港電影資料館的申請書將不獲受理。

在海外專上院校就讀的學生，須在公務員事務局網頁下載指定申請書，填妥申請書後連同現正修讀課程的修業成績表及有關的證書副本，在截止申請日期(以郵戳為準) 或之前親身遞交或郵遞至查詢地址。信封面請註明【申請專上學生暑期實習計劃2021】。申請人若非使用指定的暑期實習計劃申請書，或以傳真或電郵方式提交申請書，其申請將不獲受理。

申請人如遲交、未填妥申請表格、以傳真或電郵遞交申請、未能在申請表格提供申請本職位所需的資料、或所填寫的資料未能清楚顯示申請人符合本職位所規定的入職條件，申請書將不獲受理。



申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

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責任編輯：梁翠麗