【筍盤推介】向東3房外望翠綠山景 行數分鐘直達大型商場港站 換樓人士不容錯過

過去數月樓市持續暢旺，隨著大旺筍盤消化，業主的議價幅度更低，最近二手市場的交投也放緩下來。以下介紹的放盤，位於日出康城2期領峯的3房單位，業主願意減價50萬元放售，而且單位叫價較銀行估價還要低，可算是市場難得的低水單位。

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬，詳見【下一頁】



領峯屬日出康城 2期「領都」的其中一期，領都設有 2A、2B、2C三期發展及推售，分別名為「領都」、「領峯」及「領凱」，由長江實業（01113）、南豐發展及港鐵公司（00066）共同發展，設有共4,272伙單位，主打大單位，間隔全為三房至五房。以下介紹的放盤單位位於領峯，設有6座，共提供1,416伙，物業於2011年入伙，樓齡約10年。由物業步行至區內大型商場The LOHAS，只需數分鐘，步行至港鐵站只需6分鐘左右。

【樓市熱話】長輩稱沒新房子別想結婚 夫婦用6成月薪供樓 半年已喘不過氣 網民：沒主見害死自己，詳見【下一頁】



單位位於日出康城 2期B領峰 7座 (左翼) 極高層LC室，實用面積730平方呎， 叫價由1050萬減至1,000萬元，較銀行估價1,014萬元為低（估價日期為4月14日)。單位最大的賣點是座向東面，而且擁翠綠山景。

以下為單位相片：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

放盤詳細資料如下：

放盤單位： 日出康城2B期 領峰7座 (左翼) 極高層 LC室 （物業編號: BI13715209） 間隔： 3房1套連儲物室 實用面積： 730平方呎 叫價： 1,050萬元-->1,000萬元 賣點： 銀行估突價 (中銀網上估價1014萬元, 4月14日)

減價50萬元 (原叫價1,050萬元, 現叫價1,000萬元)

8成按揭 (首期200萬元)

單位外望開揚翠綠景色

座向東面

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3uZpiBi

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍