【樓價走勢】新界西二綫屋苑首季樓價跑出　部分屋苑呎價升幅近一成

疫情逐步好轉，樓市同步復甦，近期各區更屢錄高價成交。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇說，在用家需求支持下，今年第一季新界西及新界東的二綫上車盤樓價率先跑出，升勢明顯跑贏傳統大型屋苑，更帶領整體樓價反覆向升。當中新界西部分屋苑呎價升幅近一成。相反，港島樓表現一般，首季呎價升幅較多的二綫屋苑，升幅只有約半成。

部分新界西

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部分新界東

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部分九龍區

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部分港島區

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傳統大型藍籌屋苑方面，今年第一季嘉湖山莊呎價升幅最勁，累升13.4%。不過，沙田第一城、太古城及美孚新村的樓價走勢相對落後，分別升2.9%、升0.8%及微跌0.4%。

據該行公布，今年第一季，中原城市領先指數（CCL）報180.33點，較去年第四季176.22點，升2.33%，更比去年同期175.51點，躍升2.75%。

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