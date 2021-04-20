【閃‧亮‧人生@iM網欄】有一種快樂源自林家謙的《一人之境》

星期日有幸可以現場見證近期我大愛的唱作人 #林家謙 的歌《一人之境》勇奪ViuTV Chill Club年度之歌！作為林家謙的小Fans，看到他也獲得本年度的編曲丶作曲兩大奬項丶以及年度男歌手金獎......差點嗌破了我的喉嚨呀！

值得讚讚ViuTV今次搞了一個完全反傳統的Music Award Show！第一年搞，完全沒有包袱、非常清新且有創意，看得出很有心做的Rundown。新舊曲目除了重新編曲外，大會邀請了很多新人，還有那些那怕沒有機會獲獎的歌手們，都一一安排他們上台演唱。難得的是，看得出各歌手們都很Enjoy地表演丶很投入的演出。整個Show很有Heart去製作、很Creative，也完全沒有悶場，簡直是在看Concert般的High，真的很「正」呀！

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有一種快樂源自 林家謙的《一人之境》

說回今次我想講的主題～林家謙的冠軍作品《一人之境》! 大家有聽過嗎？好聽之餘，歌詞很有共鳴位，也正好描述了我40+的一個心理狀態。未聽過就一定要聽聽！由林家謙自己一手包辦作詞、作曲、編曲、監製，很利害的新晉唱作人，一定要認識！

《一人之境》MV：

40+的「加減法」

真的很喜歡這首歌的Melody，更加喜歡他寫的歌詞。其中有幾句很有意思：

「派對裡凝望，友伴笑臉八個十個」

「節奏裡搖盪，快樂中感寂寞」

如果人生有80歲命，我這個已踏入40+的中女，人生的高山低谷也走過了一半了。40歲前的我們，是處於一個在累積的人生階段。不斷在累積學識、累積財富、累積朋友，對我來說是一個「加法」。

那40+之後的生活，在某些方面是需要刻意改變，不能無止境的增長而是要慢慢的緩下來，對我來說是「減法」。包括工作方面要慢慢減產，要減輕「戰線」，求精求專，要有Work Life Balance。在飲食方面，開始要注意清淡，要減糖、減油、減鹽。除此以外，我更覺得朋友圈也要開始慢慢的去「減磅」了！

跟很多人一樣，年輕的我，也太喜歡熱鬧了，很喜歡一大班人一起玩。漸漸地，人長大了變成了中女、成為人妻、作為人母。身份、角色以及心理所需也要昇華。

當意識到青春慢慢流逝，人生所剩餘的時間和力氣也非常寶貴，那就必須要將人生下半場的時間分配好，只《留給我最愛的人》和「真心」愛我疼我的人！

所以現在的我，更喜歡「小圈子」跟三五知己吹吹水、聊聊天。週末星期五六日只限「招待」Family，不會應酬。身邊的朋友圈，也進入「重質不重量」、「寧缺莫濫」、「非誠勿擾」的年代了。

我的Me Time～《一人之境》

從「減了磅」的朋友圈再提升至另外一個層次的心境，就正正是這首歌啟發了我的《一人之境》了！慢慢也明白到，有時候，真的是 「一個人原來都可以盡興，多了人卻還沒多高興」！

近幾年，開始給自己「私人」時間，讓自己跟自己談談心，學習一下如何獨處，享受「Me Moment」，漸漸也發覺獨處時間的美好！

分享一下我的小習慣，就是每天早一點起床，在展開新一天的工作前騰出最少半個小時，讓自己靜心自處。

而我選用了能夠令自己快樂和正能量的方法，就是聽一系列好聽的Cantonpop。我對我的Song List非常講究，除了要好聽外，歌詞一定要有Feel、有意思、有共鳴的。有時會緩步跑，若懶一點，就坐在客廳嘆著最愛的Cappuccino，邊聽歌邊進入我的《一人之境》思考思考，讓有共鳴的歌詞，為自己注入快樂元素。自己不時勉勵自己，不斷為自己加加油、打打氣，做自己的Cheerleader！

每個人都應嘗試找找適合自己的方法，去享受「Me Time」。到了40+的年紀，每日營營役役，為家人、為小朋友、為工作奔波。每日面對的人和事，太嘈吵也太多雜音，特別是有了Social Media的世界，更容易令人迷失。

自己一定要找機會，讓自己靜下來「清空」一下、感受一下自己、聆聽自己內心真正的聲音。我的快樂泉源就是處於我的專屬《一人之境》空間聽歌！雖然很簡單，但對我很Work，大家也不妨試試！

最後送上《一人之境》的歌詞，或許你也會找到一點點的共鳴：

作詞：林家謙 作曲：林家謙

編曲： 林家謙

監製： 林家謙

OP: Terence Lam Production & Co.

SP: Warner/Chappell Music, H.K. Ltd. 派對裡凝望 友伴笑臉八個十個

節奏裡搖盪 快樂中感寂寞

散去了回望 有著丁點孤寡 但自由

想拆開交結的網 獨佔天清氣朗 泥路上邊走邊數數腳印

竟發現某些裂痕

聽到內心 學會修補再嵌

別把聲音軟禁 一個人原來都可以盡興

多了人卻還沒多高興

沉默看星 聽到月光呼應

繼而平靜到訪這一人之境

原來也很高興

獨個俯瞰每顆山幽之嶺

乾一罐的汽水 呼出嘆息 快樂懶說明 no~自己一個做證 沿路亮起街燈撫摸著我

光線綻放出冀望

浮雲日出幻變中交錯過

像已找到答案 一個人原來都可以盡興

多了人卻還沒多高興

沉默看星 期待日光牽領

繼而平靜到訪這風花雪之境

原來已很高興 獨個觀看世間變幻事情

乾一罐的汽水 呼出泡影 聽著那共鳴聲

是種心理回應

林家謙小檔案：

林家謙，英語：Terence Lam Ka Him，1991年9月3日，St. Joseph College畢業，香港唱作男歌手，2014年起成為作曲人，2019年出道成為獨立唱作歌手，主唱作品至今全由自己包辦作曲、編曲、監製，同時仍然繼續為多位粵語及華語歌手創作，6年間發表的歌曲逾90首，被譽為全能型的歌手及製作人。

更多關於林家謙：

https://zh.m.wikipedia.org/zh-hk/林家謙

#最愛廣東歌

#ChillClub迷

#林家謙fans

#NoMusicNoLife

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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