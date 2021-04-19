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為初生女兒搬821呎大單位 24萬打造糖果色簡約風家居

理財智慧 19:34 2021/04/19

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新家庭成員來臨總會讓人期待又緊張，這次新婚夫婦為了讓剛出生的女兒能在舒適的環境成長，搬到821呎三房兩廁的天宇海單位，並斥資24萬打造糖果色系簡約風家居。他們到網上搜集靈感，加入自己喜歡的元素，親自打造溫馨居所。

屋主夫婦為了讓女兒有多點空間活動，把客廳分為三部分，分別是客飯廳，以及沙發和飯桌中間放置了圍欄及地墊，打造成兒童天地。而分隔為三部分難免使空間較細，因此客廳牆身傢俬都以白色為主，減低壓迫感，惟亦有從細節入手讓設計不致單調。如窗簾、燈具、儲物櫃手柄等用上啞金色，其中一面牆身則用上女主人喜歡的紫丁香色，為家居帶來生氣。

【室內設計】不足600呎單位都可以有中島式開放廚房? 平凡中透巧思的簡約家居風：【下一頁

主人房專門的碎花牆紙是其從法國訂購，帶有灰綠色、白色及啞金色，房間色調亦圍繞著這三種顔色作爲延伸。兒童房以啞粉色為主，粉色動物牆紙與小屋衣櫃相映成趣，屋主特意在韓國傢俬網訂購現成的衣櫃及床，把預算留待小朋友長大後再訂造合適的傢俬。

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客廳的紫丁香色、主人房的灰綠色和兒童房的粉紅色，看似毫不相關的顔色，實質皆屬於粉嫩淺糖果色系，讓房屋整體風格十分和諧。由於樓齡樓齡尚新，較少泥水基建及水電工序，工程若1.5個月便竣工。

 

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責任編輯：梁翠麗

家居 工程 設計 天宇海

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