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【美股焦點】區塊鏈概念股盤前急挫 　比特幣、以太幣回升

股市 19:50 2021/04/19

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昨日市傳美國財政部擬起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢，引發一眾加密貨幣價格急挫。

昨日市傳美國財政部擬起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢，引發一眾加密貨幣價格急挫，美股相關概念股盤前走低，至晚上7時，上周剛上市的Coinbase（美﹕COIN）跌1.97%，現報335.27美元；嘉楠科技（美：CAN）跌7.4%，報12.6美元；Riot Blockchain（美﹕RIOT）跌7.3%，報41.4美元；億邦國際（美﹕EBON）跌5.2%，報4.57美元。Marathon Patent（美﹕MARA）則跌8.6%，報35.6美元。

昨天社交平台Twitter出現一篇未經證實的帖文，指美財政部擬起訴多間金融機構涉利用加密貨幣洗錢，結果引發加密貨幣價格急挫。

土耳其周五禁虛擬貨幣交易，詳情可見﹕【下一頁】

虛擬貨幣方面，比特幣反彈，據Coindesk數據，比特幣現報56,927美元，24小時內升3.6%；以太坊報2231.7美元，升4.9%。狗狗幣升勢未減，現時仍升33%，報0.417美元。

市值首20大幣種今價格回升。

 

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編輯﹕賴奕羚

以太坊 比特幣 美股 金融機構 虛擬貨幣 美國財政部 嘉楠科技（美：CAN）

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