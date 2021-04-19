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【樓市現象】新盤登場推動區內二手樓市　屯門現高價成交　瓏門一房710萬創新高

股樓投資 19:25 2021/04/19

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屯門御海灣II於上周六（17日）登場，帶動區內市場氣氛，二手市場也錄得高價成交。中原地產屯門市中心分行資深分區營業經理陳智生指，最近瓏門有一房戶以710萬元獲承接，創屋苑一房戶新高價。

成交單位為瓏門8座高層G室，實用面積379平方呎，一房間隔，向東北，享開揚山景。業主原開價720萬元，後減價10萬元，即獲上車客以710萬元承接，實用呎價18,734元，創瓏門一房單位造價新高。

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陳智生表示，原業主於2017年3月以548萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利162萬元，單位期內升值30%。他補充，瓏門本月交投氣氛造好，錄得8宗成交，平均實用呎價約1.76萬元。

資料顯示，瓏門由新鴻基地產（00016）及港鐵聯合發展，位於屯門鄉事會路83號V City商場上蓋，毗鄰港鐵屯門站。項目共提供7座共1991伙單位，由2012年12月起入伙，樓齡約8年，擁有生活及交通便利等賣點。

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撰文 : 謝昕蕎

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