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【台灣有樂@iM網欄】春暖花開宜登山　向海拔405公尺的桃園大棟山進發

股樓投資 19:30 2021/04/19

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最近台灣的天氣逐漸變暖，所以我有很多朋友都陸陸續續安排戶外行程。在剛過去的星期天，就有朋友約我去爬龜山。

龜山位於桃園，被稱為北台灣最美的一座山。這個位於桃園的龜山，有海拔405公尺的桃園大棟山。因為有着405公尺的高度，所以又被稱為405高地。這可是林口台地上的最高峰，亦是台灣小百岳之一。山頂有一顆「一等三角點」，「一等三角點」意思就是視野極佳，所以我非常期待在山頂上飽覽台北風景。

相關文章:【台灣有樂@iM網欄】向龜山島進發 尋鯨魚海豚影蹤

從台北市區開車不到40分鐘，就已經到達龜山。我們先把車子停在一位房子在龜山山頭一帶的朋友家。這位朋友的房子確實大得有點誇張，除了兩層高大房子之外，還有麻雀遊樂室、前/後花園、魚池、小型果園和農園等等。而今次我們的目標大棟山405高地的登山步道，就在這位朋友家的附近。朋友先向每人發一枝木製登山手杖，然後就浩浩蕩蕩往大東山405高地登山步道進發。

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只是一開始踏進這條登山步道，已經讓你深深感受到踏進叢林中的感覺。聽着竹子因為風吹而擺動和樹葉碰撞所發出的聲音，頓時又覺得有在拍80年代武俠片的情景。沿途也遇見很多山友，雖然互不相識，但當每一位山友經過我身邊時都會跟我問好及提醒我小心，突然發覺台灣人其實真的很貼心很窩心。

說實在，這條登山步道真的不太陡斜，不太崎嶇，也不算太長，所以非常適合一家大小扶老攜幼來步行。經過大概30分鐘左右，我們就到達了這個大棟山405高地。山頂上的景觀視野開揚，確實可以盡覽整個台北市。只可惜天氣不是太好，剛巧遇上沙塵暴，所以一切景觀都只能隱隱約約看到，實在有點可惜。不過這樣也好，起碼為我製造下次再來的理由。

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當然，除了我們幾位之外，還有很多其他遊人在這個最高點休息及欣賞風景。當日又遇到單車隊伍，也遇到大學遊學團。其實當我見到單車隊時才發現，這個地點是可以駕車上來的，所以之後大家有機會也可以選擇自駕來到這個405高地。

我們逗留了大概20分鐘，就沿途折返回到朋友的大宅。還沒進門就聞到飯菜香氣，原來朋友已為我們準備好豐富的午餐。有美景、有大宅、有美食、有美酒，再加上這群好朋友，這個上午我非常滿足。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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