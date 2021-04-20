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【美股焦點】可口可樂宣布上季盈利勝預期　銷量恢復至疫情前水平

股樓投資 14:07 2021/04/20

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美股財報季持續，上周多間華爾街大行已經公布超預期季度業績，本周一（19日）盤前可口可樂（KO）宣布，上季度收入90.2億美元，按年增長5%，超出預期的86億美元；每股盈利調整後錄得55美仙，優於預期的50美仙。

另外口可口可樂3月的全球單位銷量 （unit case volume）已經恢復到2019年疫情之前的水平。該公司表示，得益於部分國家的疫情有所改善，上季度需求逐月改善，同時重申全年銷售預期將達到高個位數增速，收入則預計維持在高單位數至雙位數增長。

可口可樂行政總裁James Quincey於聲明中指數，該公司認為業務將繼續改善，特別是那些疫苗供應量充足且經濟逐步開放的市場中，因此對今年全年表現維持信心。

本周一收市，可口可樂股價升0.6%，收報54美元，與去年年尾收市價54.38美元大致持平。

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編輯：李勝男

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