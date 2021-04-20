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【反壟斷】五礦發展與阿里巴巴合營企業交易遭立案調查 　五礦發展稱未有違反反壟斷法（第二版）

股市 13:04 2021/04/20

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五礦發展因與阿里巴巴的合營企業交易遭立案調查。

A股上市的五礦發展（滬：600058）收市後公告，於近日收到市場監管總局出具的《涉嫌違法實施經營者集中立案調查通知書》，因公司與阿里巴巴 （09988） 設立合營企業龍騰數科技術有限公司（前稱五礦電子商務有限公司）的交易涉嫌構成違法實施經營者集中，市場監管總局決定立案調查。

五礦發展今日（20日）最新回應指，據初步了解，公司在與阿里巴巴合作期間，五礦電子商務公司的經營並未涉及違反反壟斷法，並堅稱該公司不存在損害客戶、消費者及投資者利益的行為。五礦發展指，預計市監局調查不會對公司經營產生重大不利影響，目前公司經營情況正常。

五礦發展昨日（19日）則表示，將按照《立案調查通知》的要求，主動積極配合市場監管總局的調查工作。

阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣、2019年境內營收4%　阿里：誠懇接受【下一頁】

五礦發展於2012年5月成立全資子公司五礦電子商務有限公司。2015年，阿里創投增資入股五礦電商，增資後五礦電商系五礦發展、阿里創投、北京海立雲垂投資管理中心（有限合夥）共同出資設立的合營企業，各方持股比例分別為46%、44%、10%。

而在2019年12月，阿里創投已將其持有的五礦電商44%股權轉讓給易大宗（北京）供應鏈管理有限公司。

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編輯：陳健婷

港股 A股 反壟斷 阿里巴巴－SW（09988） 五礦發展（滬：600058）

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