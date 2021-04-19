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抱團現象再現　中國基金「一哥」首季增持的股票曝光後大漲

股市 19:06 2021/04/19

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市場「抱團」現象重現。中國首位管理千億資產的明星基金經理張坤，在第一季度增持的股票披露後，相關股票今日獲市場追捧，貴州茅台（滬：600519）和五糧液（深：000858）分別升4.8%和1.5%；招商銀行（03968）升3.3%。

據《彭博》計算，張坤所管理的易方達藍籌精選和易方達中小盤兩隻基金，第一季，合計增持了貴州茅台454,468股，增持五糧液856萬股，其對白酒股的增持，或緩解了市場近期對這類抱團股的擔憂。當中，藍籌精選基金又增持了招商銀行A股和海康威視（深：002415）8600萬和2000萬股。

季報顯示，易方達藍籌精選前兩大重倉股分別是五糧液和港交所（00388），佔基金資產淨值比例都超過10%，第三至五名依次是貴州茅台、美團（03690）和騰訊（3690），持倉佔比超過9%，招商銀行A+H股總計持倉佔比也超過了9%。

Z-Ben Advisors分析師龔子川表示，市場上一直存在抄明星基金經理作業的情況，像易方達這些規模較大的，市場反應更明顯，這說明了基金經理對頭部的公司還是較為認可。

相關文章：【北水基金】內地公募基金擁5000億彈藥 伺機入市建倉

相關文章：【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標

編輯：區嘉俊

股票 H股 A股 貴州茅台（滬：600519） 五糧液（深：000858） 海康威視（深：002415） 招商銀行（03968） 中國

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