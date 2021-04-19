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【5G發展】華為：5G已走過0至1的突破階段

股市 19:33 2021/04/19

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華為輪值董事長胡厚崑：5G走過一個從0到1的突破階段

華為副董事長、輪值董事長胡厚崑今日在博鰲亞洲論壇上表示，5G在中國市場進行商用已經一年多，基本上走過了一個從0到1的突破階段，由今年起5G在各個行業的應用，開始進入第二階段，即由1到N大規模複製階段。

胡厚崑指，去年及前年公司與國內幾大運營商，以及處於20多個行業的合作夥伴，開展近5000個5G應用的聯合創新項目，而單是華為與各個行業就5G應用合作的行業商業合同，已經由1000多個，表明「5G剛剛掛上檔，正在加速」。

他又指，5G早前階段主要是探索和歸納，現時進入1到N的階段，將圍繞幾類典型場景，包括大容量數據採集及傳輸、高清視頻回傳、機器視覺+人工智能（AI）以及遠程控制，在各個行業落地及複製。

立即了解【5G發展】新形勢

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記者：梁安琪

5G股 人工智能 5G 華為

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