美國孩童捲入跑步機底致死 當地消委會呼籲停用

新冠疫情期間，在家健身成為不少人保持強身健體的選擇，但使用運動器材需要相當小心，否則隨時有意外發生。美國消費品安全委員會（CPSC） 表示，美國健身器材公司Peloton的Tread+跑步機曾發生多次有兒童被吸入跑步機底事故，造成38名用家受傷、1名孩童意外死亡。美國消委會呼籲民眾立即停用同款跑步機，並在網上發布意外片段，展示跑步機帶來的潛在危險。

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美國消委會上周六（17日）在YouTube發布片段，兩名幼童在Tread+跑步機附近嬉戲，其中一名手持健身球的幼童突然被捲入跑步機下方，他曾經嘗試抽出雙手時，卻被跑步機更加用力捲進機底，甚至整個上半身都被捲進去。事件發生超過30秒後，跑步機才停止滾動，幸好幼童最終成功爬出。

孩童被捲入跑步機底

消委會發表緊急通知指，Tread+跑步機已涉及39宗意外事故，據悉包括23宗涉及孩童的意外、15宗與家居物件相關事件，以及1宗與寵物有關的意外。鑑於有不少報告指兒童遭跑步機困住及拉扯至滾輪下方，消委會表示，Tread +對兒童造成擦傷、骨折及死亡等嚴重風險，因此警告用家，出於對孩子的安全考慮，應立即暫停使用Tread+。

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Peloton發表聲明反駁消委會呼籲，強調只要遵循所有警告和安全說明，用家沒有理由停止使用Tread +，更強調無意回收跑步機，正積極開發軟件更新，為用家提供額外保障。同時，Peloton呼籲16歲以下用家禁止使用該款跑步機，使用時需遠離兒童、寵物及家居雜物。

事實上，該公司行政總裁於上月曾透過電郵通知Tread +用家，指跑步機曾意外造成一名孩童死亡。

責任編輯：郭麗明