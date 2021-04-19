【香港銷售】佐丹奴國際首季銷售升2.4% 港澳地區銷售跌24.5%

▲ 佐丹奴國際（00709）今（19日）收市後公佈上季業績。

佐丹奴國際 （00709） 今（19日）收市後公佈上季業績，截至今年3月底，季內總銷售額為8.69億元，按年升2.4%。線下業務銷售額為6.69億元，按年跌3.18%。線上業務則為7900萬元，按年升33.9%。季內，集團同店銷售增幅為2.4%，2020年同期則錄得跌幅30.2%。

佐丹奴國際今升0.65%，收報1.54元。

以地區市場分類，中國大陸市場佔比最大，季內收入錄得2.83億美元，按年跌2.7%；台灣排名第二，該區市場收入錄1.87億美元，按年升23.8%。香港及澳門市場錄得收入8300萬元，按年跌24.5%。

以月份計，集團銷售額於今年2月和3月明顯反彈，主要因為去年同期受新冠疫情影響，錄得較低銷售基數所致。公司3月銷售額錄得2.62億元，按年大升69%，惟按月則跌5.3%。

截至3月底止，佐丹奴現金及銀行結存（扣除銀行貸款後）約為11.42億元，按年增長10.1%。

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編輯﹕賴奕羚