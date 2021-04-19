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特朗普支持者自認記者 為去過國會暴亂脫罪

環球社會熱點 18:47 2021/04/19

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美媒翻查法庭紀錄，發現多名國會暴亂案被告自稱記者，試圖為當日身處國會脫罪。

美國執法部門拘捕大量參與國會暴亂的示威者，包括多名美國前總統特朗普的支持者。美媒翻查法庭紀錄，發現多名被捕人士自稱記者，試圖為當日身處國會脫罪。但有專家認為雖然近年新媒體發展迅速，但法庭對記者的定義較嚴謹，料國會暴亂被告自稱記者難令法官信服。

國會暴亂被捕侵粉感受傷「特朗普無幫我」 【下一頁】

美媒翻查近期約400宗國會暴亂案件法庭紀錄，發現最少8名被告自稱是記者或紀錄片製作人，其中3人是於本月被捕。

其中一名被告Shawn Witzemann是來自新墨西哥州的一名水電工人，他同時是特朗普（Donald Trump）支持者。Witzemann於社交媒體YouTube頻道主持名為Armenian Council for Truth in Journalism的電話烽煙（Phone-in）節目，約有300人訂閲節目。

他聲稱在國會暴亂當日是履行記者職責，但未知他聲稱當日採訪是否經當局許可。Witzemann又表示：「我尋求真相、與消息人士交談、記錄和提供實況報道。」（I seek truth. I speak to sources. I document. I provide commentary.）

另一名被告德卡洛（Nicholas DeCarlo）為極右組織「Proud Boys」成員，他表示自己是記者而非暴徒。美國聯邦調查局（FBI）指，德卡洛自稱是網上論壇「Murder the Media News」的内容製作人。

極左混入侵粉衝擊國會? FBI：找不到證據 【下一頁】

馬里蘭大學新聞學院院長Lucy Dalglish表示，法庭上對於新聞工作者的定義並不廣闊。她指出如有片段攝得被告在現場作出煽動行為，此人只會被界定為擁有電話的社運人士，不足以證實其身份為記者。

明尼蘇達大學傳媒倫理學及法學教授柯特利（Jane Kirtley）表示，即使是專業記者或攝影師，如該人在工作期間違法，亦無法因其職業而脫罪。

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