【澳元定期存款】大行勁加澳元定存息0.8厘 最高澳元定存息有幾高？

▲ 澳紐今天重啟旅遊氣泡，有助提振經濟。

澳洲及新西蘭今天（4月19日）重啟與澳洲的旅遊氣泡，外電指，乃相隔400天逾一年的全面通關，市料帶旺澳紐的旅遊消費，尤其是澳洲旅客今天已逼爆新西蘭機場。專家亦因應全球通脹升溫，投機客早已偷步熱炒，刺激大宗商品價格飛漲。工銀亞洲的滙市專家，遂對澳紐加的商品貨幣看高一綫，韓資樂天證券的名家更推許澳元，為第2季最值搏的主流外幣。

澳元定存息最高有幾多？可按下圖了解

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業界指，以出口為主的澳紐，本來兩國不願見滙價今年的升幅過急，不斷頻出口術唱淡。再者，新西蘭與內地關係較好，紐元按理更具值博，奈何早前當地頻出辣招痛擊樓市，累紐元欲升乏力。相反，歐美及英國在疫後力谷基建，對鐵礦石有大需求，澳元首當其惠，專家料年底可守穩0.8心理大關。

此外，澳元定期存款高息選擇多，大行如花旗最近更勁加一個月年息0.8厘，新息率至重返兩厘，跟中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）看齊。不過，論及冠絕全城的高息王，是集友7天澳元短存享10厘年息。

虛擬銀行加息搶攻港元定存【下一頁】

工銀亞洲金融市場部總經理詹偉基回應本報查詢指，鑑於英美澳紐等地的疫情開始放緩，各國經濟逐漸開始重啟，帶動基建發展，原油與建材等需求隨之增大，從而促使原油、鐵礦石、銅等商品價格回升，因而預計澳元、紐西蘭元、加元這些商品貨幣，續受惠油、鐵礦石、銅等商品價格反彈而帶動，將較傳統貨幣迎來更大機遇，有望在2021年取得良好表現。

詹偉基補充，自今年以來，澳元高低位介乎0.7533至0.8007，料年底目標價重上0.8大關；紐元年內於0.6944至0.7463區間上落，年尾目標0.73；加元在1.2361至1.2881區間波動，預期至年底目標價1.23。

樂天證券銷售總監陳欣力薦澳元為次季亮點貨幣，預期在0.74至0.82上落，年底目標為0.8。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪