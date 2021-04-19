【樓市熱話】兒子氹父母賣兩層樓移民 父母事後欲同住被拒 頓變無所依靠　網民：一日未死都唔好分身家！

現在流行移民，不少年輕一輩都選擇移居外地。近日有網民於網上討論區發文，分享自己聽過的子女為移民騙了父母兩層樓的故事。

網民經歷：

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不少網民大嘆，現實真的很殘酷，亦不對朋友夫婦感覺心酸，只覺得他們蠢鈍至極！網民稱：「親生仔不如近身錢」，朋友夫婦不應該相信兒子，更說：「一日未死都唔好分身家！」。網民亦明白小女兒為什麼生氣，直言是父母自討苦吃，最傷心的是小女兒！

【網民熱話】移民要求阿媽賣樓分錢不成 拆屋再在牆壁寫上黑色大字：我係要分一半房屋的價錢 3百萬【下一頁】

有人分享自己的經歷，指自己以前在老人院裏看到不少這樣的事。有很多老人家辛辛苦苦供完層樓，打算靠樓養老，誰知道兒子賣了父母的樓就一走了之。而且把父母送進老人院就沒有蹤影了，老人家提及此事就會哭，令一眾員工大感心酸。

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責任編輯：張瑋婷