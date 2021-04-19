【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯

皇家馬德里、巴塞羅那、曼聯、利物浦等12家歐洲球會宣布，將會成立「歐洲超級聯賽」，歐超聯在官方聲明中已提出創辦新賽事最大誘因為令參賽隊伍收入提升。摩根大通（JPM）據指將會借出60億美元協助籌組歐超聯，而15位聯賽創始成員在出戰歐超聯後，將能合共收取35億歐元一次性的額外收入作為基建補貼，即每家球會只需加入歐超聯，便可獲得2.3億歐元。

12家歐超聯創始球會（見圖）

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歐超聯指，舉辦新聯賽全因舊有球會經濟模式受疫情影響，但在與歐洲足協多番商討下，仍未能就額外財政收入等問題達成共識，故推出歐超聯以提高比賽質素及提高商業價值。

現時官方希望能吸引20家球會加入歐超聯，包括15家創始球會及另外5家在對上賽季符合資格的球會。聯賽計劃今年8月舉行，20家參賽球會將會分成兩組，每組頭三名亦能晉級準決賽。

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