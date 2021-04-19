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【品牌聯乘】CLARINS於利東街設巨型泡泡艙　打卡、玩遊戲同時植樹贏獎品（多圖）

商業 18:26 2021/04/19

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利東街首次與護膚品牌CLARINS合作，由即日起至5月2日舉辦舉辦一連串活動

利東街首次與護膚品牌CLARINS合作，由即日起至5月2日舉辦舉辦一連串活動；更會設置3米巨型泡泡艙，加入真實花草，營造日夜不同的光影效果。

利東街今次的活動是配合CLARINS「Seeds of Beauty美麗種籽」慈善計劃，CLARINS將代表活動參加者，於印尼蘇門答臘地區種植合共900棵樹。大眾只需要登記參加活動，每天首50名完成指定任務者即可獲得植樹編碼，隨時查看CLARINS所種植的樹木資料。場內亦設有「Seeds of Beauty美麗種籽」慈善計劃區及AR互動遊戲，一方面感受種植的樂趣，另一方面完成遊戲後亦可獲得CLARINS小禮物。

    點擊圖片放大
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是次活動設有多個大型發光球及其他發光裝置 ，包括全港唯一戶外CLARINS BRIGHT＋注氧泡泡艙，用上真實花草佈置，配合環型發光椅及泡泡燈裝置，日與夜都可營造不同的光影效果。利東街限定的夢幻泡沫秀將於活動期間每天舉行兩次（星期六、日三次），營造氧氣泡泡仙境。訪客即場影相打卡並按指示把相片連同指定hashtag上載於個人社交平台可獲得CLARINS小禮物，參與#LetMySkinBreathe 創意打卡比賽更有機會贏取Bubble Room Glamping 住宿等豐富禮品。

責任編輯：葉泳珊

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