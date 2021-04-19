美媒指民主黨擬下修企業稅至25% 爭取共和黨支持

美國總統拜登打算提高美國企業稅，資助2萬億美元（約15.6萬億港元）刺激經濟基建方案，共和黨早已表明反對。有美國傳媒報道指，民主黨參議員或將企業稅定於25%，而非拜登早前提出的28%，力圖爭取國會共和黨議員支持，並預料拜登亦會接受建議。

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美國政治新聞網Axios引述消息人士報道，民主黨參議員為尋求國會支持，或只會提升企業稅至25%，低於總統拜登（Joe Biden）提出的28%。雖然企業稅由現時的21%提升至25%，可為美國庫房未來15年增加6,000億美元（約46.8萬億港元）收入，但仍不足以為拜登2萬億美元計劃埋單。

《華爾街日報》報道，特拉華州民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）周日（18日）表示，民主黨人應該努力就基建方案，努力和共和黨人達成共識。Axios報道指，民主黨人料拜登將接受25%的方案。白宮早前亦表示，願意為達成基建方案尋求妥協方案。

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但拜登於本月初時重申28%企業稅的必要，稱此舉將在美國前總統特朗普（Donald Trump）於2017年將企業稅從35%降至21%後，再創造一個公平的競爭環境。

責任編輯：李俊儀