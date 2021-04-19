【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場　廚房大到可設用餐區　全屋有4個廁所！

黃竹坑站上蓋晉環（SOUTHLAND）登場，發展商開放示範單位予傳媒參觀，其中一個以第一座（1A）28樓A室為藍本，為經改動連裝修設計，屬四房雙套+工作間連廁間隔，實用面積1,205平方呎。 值得留意的是，連同工作間廁所，屋內洗手間多達4個，與房間數目相稱。

全屋採用淺色牆，配合鏡面牆身，加強空間感。地板則以高級石材鋪砌，配以各種藝術擺設和家具點綴，營造時尚感。客飯廳以長方形開則，長約7.35米，闊約3.65米，即使擺放傢俬後，仍然有足夠空間。此外，客飯廳設玻璃趟門，連接43平方呎露台，有助通風及採光。

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

主人房屬套房設計，與客飯廳同向，即使放置雙人床後，仍可三邊落床。主人房同時相連工作平台，並且兩邊有窗，有助採光。主人浴室以淺啡色為主調，同時設有浴缸及淋浴間，並有通風窗。另一間套房面積雖然相對較細，但間隔方正實用，要留意的是浴室無窗。

廚房可說是另一賣點，皆因設有用餐區，為近年新盤罕見，即使放置餐枱後，空間仍然闊落。另一方面，為增加收納空間，廚房設特大廚櫃，而且爐具家電齊備，讓戶主可享受入廚之樂。另外廚房盡頭為工作間連廁，為住戶提供更多儲物空間。

兩間客房與主人房同向，設特大玻璃窗，其中一間以太空為主題，牆壁上設有星球裝飾。為了增加空間感，設計師將其中一間睡房的間隔牆拆除，換作玻璃牆。

同樣以第一座（1A）28樓A室為藍本，屬無改動示範單位

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機