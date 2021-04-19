【新股IPO】兆科眼科6622招股次日 孖展暫借出49.8億 超購近23倍　國際配售錄足額認購

李氏大藥廠（00950）分拆上市的眼科製藥公司兆科眼科（新上市編號：06622）自上周五（16日）至本周三（21日）招股，由於這段時間都屬於股淡季，故其孖展認購反應都未見熱烈。綜合多間券商數據顯示，截至周一下午更出現個別抽飛情況，不過國際配售部分則已錄得足額認購。兆科眼科招股第二日孖展暫錄得借出49.75億元，相當於超額認購22.9倍，其中富途佔19.72億元，輝立佔6億元，華盛佔6億元，耀才佔3億元。

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兆科眼科是次計劃發行約1.24億股股份，其中90%為國際配售，10%於本港公開發售，招股價介乎每股15.38至16.8元，每手500股計，入場費約8,484.65元，下周四（29日）掛牌。。

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記者：張以正