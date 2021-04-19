【歐洲超級聯賽】12間球會放下恩仇 齊齊向「錢」看

歐洲12間頂級足球球會宣布，成立歐洲超級聯賽，消息震撼體壇。12間球會本身其實各有恩怨，是各自國家聯賽之間的「死對頭」，在歐洲賽場亦不乏對決，但今次卻選擇放下過往恩怨，一同為更大利益而合作，謀求的相信不止是更高水平的競技，而是背後帶來的金錢利益。

12間頂級球會另組歐洲超級聯賽 歐洲足協狠批自私 【下一頁】

英超「Big 6」，意甲三巨頭和西甲三強之間只要有比賽，定必是球迷關注的焦點。英超曼聯﹑曼城﹑利物浦﹑車路士﹑阿仙奴及熱刺關係錯綜複雜，既有同城死敵，亦有多年聯賽傳統競爭對手。西甲皇家馬德里與巴塞隆那的比賽被當地媒體稱為「國家打比」（El Clásico），與馬德里體育會的比賽亦是火花四濺。意甲三巨頭AC米蘭﹑國際米蘭及祖雲達斯亦是意大利聯賽的長期王者，手握的聯賽冠軍比同聯賽球隊多上不少。

12間球會其實長年盤踞聯賽排行前列，理應擠身歐州冠軍聯賽（簡稱歐冠）並無難度。然而，今次12強聯手，放下過去數十年來的比較與恩怨，與金錢利益有莫大關係，亦是體育賽事精英化及商業化的體現。

現行的歐冠賽制中，由於全歐球隊均有資格參與，各大豪強球會能夠分取的利益因其他小球會存在而減少。大球會之間的對決往往更吸引觀眾，乃至是贊助商，形成在某程度上，是強隊參加歐戰幫助小球會增加收益。

歐洲超級聯賽是甚麼？ Q&A為你解答 【下一頁】

12支強隊自組歐洲超級聯賽後，其吸引力絕對比歐冠大，而且沒有小球會瓜分收益，各支球會收入必然增加。擺脫歐洲足協後，歐洲超級聯賽管理能夠更靈活，隨時安排賽事在亞洲或美國舉行，吸金力比以往更佳。以獲得最大利益為依歸的商業模式營運下的歐洲超級聯賽，無可避免走向商業化。而且，各大足協失去最大收入來源，難以補貼小球會持續發展，使球壇無法更多元發展。

英格蘭名宿加里尼維爾（Gary Neville）批評成立歐洲超級聯賽是「貪婪」（greed），指摘大球會只重視利益，漠視小球會在新冠疫情下難以生存。加里尼維爾更指出，曼聯﹑利物浦及阿仙奴的班主來自美國，根本不了解英國足球文化。

責任編輯：吳漢培