【5G應用】中移動夥香港振華　推5G「智慧工地」解決方案

▲ 中移動今（19日）再宣布，將把5G技術拓展至建造行業，與香港振華（振華工程有限公司）簽署合作協定，啟動打造「智慧工地」解決方案。

5G自去年4月正式在港開通後，本港各主要電訊商均積極作部署準備。其中中國移動香港（下稱中移動）早前已經就推出全港首個5G智慧銀行、首幢5G智慧大廈及推出5G網聯無人機應用等。中移動今（19日）再宣布，將把5G技術拓展至建造行業，與香港振華（振華工程有限公司）簽署合作協定，啟動打造「智慧工地」解決方案。

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中移動今宣布與香港振華簽訂合作協議，為香港振華引進5G科技，透過物聯網、空間定位、流動通訊、雲計算及大數據等技術，實現「傳感、分析、服務、命令及監控」五合一概念智慧工地解決方案。方案共包含7大範圍，當中包括：1）5G無人機系統、2）智能界椿、3）監察系統、4）塔式起重機檢視系統、5）智能安全帽、6）智能電子鎖、及7）和對講（對講機設備）。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風表示，香港振華工程是香港工程領域的龍頭企業，多年來參與了不少大型建設項目包括香港機場第三跑道填海工程、港珠澳大橋香港段相關工程等。中國移動香港和香港振華建立合作關係，發揮雙方在各自領域的優勢，實現「智慧工地」解決方案，盼為為香港「智慧工地」建立標竿。

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責任編輯：曾曉汶