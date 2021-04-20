  • 26°C
香港時間 : 2021420日 (二) 13:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】拜登﹕已準備好就基建計劃「作出讓步」　冀兩黨可達成共識（第二版）

宏觀解讀 13:20 2021/04/20

分享：

民主黨大多數參議員預期，拜登最終或會妥協，把企業稅定為25%水平。

美國總統拜登（Joe Biden）早前擬部署提高企業稅，將稅率從21%大幅提高至28%，以應付長期經濟方案開支，引來商界不少反對聲音。有消息人士透露，近來有更多民主黨參議員轉而贊成民主黨參議員Joe Manchin的提議，將企業稅稅率定為25%。據指，民主黨大多數參議員預期，拜登最終或會妥協，把企業稅定為25%水平。

拜登昨（20日）與曾擔任州長或市長的兩黨議員會面，商討早前他曾提出的2.25萬億基建計劃。期間他表示，他已準備好就基建計劃「作出讓步」，務求民主黨和共和黨最終能夠達成共識。

拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅，詳情可見﹕【下一頁】

外界推算，若當局把企業稅從21%提高至25%，整個加稅方案可容許美國在15年內賺取約6000億美元額外收入，但該金額距離拜登早前提議為期8年的2.25萬億基建計劃開支仍差一段距離。

另外，拜登政府早前亦表示，擬將美國公司海外利潤最低稅率（GILTI）從10.5%上調至至21%。消息人士預計，相對於上調企業稅至28%，此項提議的爭議性較少，預料較大機會能夠通過立法程序。

相關文章﹕

【美國經濟】美國3月份消費物價指數按月升0.6%　升幅較預期高

【美國經濟】布拉德料美今年GDP增6.5% 討論調整幣策為時尚早

【美國經濟】布拉德料美今年GDP增6.5% 討論調整幣策為時尚早

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

美股 基建 經濟 美國 美國民主黨 拜登 民主黨

上一篇文章

【美團集資】美團配股兼發可換股債券 短線股價或受壓?

下一篇文章

【香港經濟】林鄭：香港最壞時間已過　批西方藉詞攻擊中國不尊重人權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【滙豐HSBC】滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？
【新股IPO】兆科眼科6622明日截止招股　孖展暫錄48.4億、超購近22.3倍（不斷更新）
【新股IPO】兆科眼科6622明日截止招股　孖展暫錄48.4億、超購近22.3倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港逾1%　夜期收市跌158點　北水淨吸51億（不斷更新）
【鐵塔業績】中國鐵塔績後跌逾2%　首季多賺17%至17億元、收入升逾7%
【鐵塔業績】中國鐵塔績後跌逾2%　首季多賺17%至17億元、收入升逾7%
【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【大行報告】如何判斷中港股市何時轉勢？　大摩：留意6大指標
【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億
【美團配股】美團折讓最多8.4%配股　連同發可換股債共籌逾760億、騰訊認購逾30億