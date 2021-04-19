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【美國經濟】傳民主黨傾向把企業稅上調至25% 比原先28%為低

宏觀解讀 18:37 2021/04/19

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民主黨大多數參議員預期，拜登最終或會妥協，把企業稅定為25%水平。

美國總統拜登（Joe Biden）早前擬部署提高企業稅，將稅率從21%大幅提高至28%，以應付長期經濟方案開支，引來商界不少反對聲音。有消息人士透露，近來有更多民主黨參議員轉而贊成民主黨參議員Joe Manchin的提議，將企業稅稅率定為25%。據指，民主黨大多數參議員預期，拜登最終或會妥協，把企業稅定為25%水平。

拜登據報考慮加企業稅、資本利得稅，詳情可見﹕【下一頁】

外界推算，若當局把企業稅從21%提高至25%，整個加稅方案可容許美國在15年內賺取約6000億美元額外收入，但該金額距離拜登早前提議為期8年的2.25萬億基建計劃開支仍差一段距離。

另外，拜登政府早前亦表示，擬將美國公司海外利潤最低稅率（GILTI）從10.5%上調至至21%。消息人士預計，相對於上調企業稅至28%，此項提議的爭議性較少，預料較大機會能夠通過立法程序。

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編輯﹕賴奕羚

美股 基建 經濟 美國 美國民主黨 拜登 民主黨

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