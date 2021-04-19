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【筍價入市】叫價低過市價　仲有得再講價！　買家無睇樓860萬買海之戀

股樓投資 19:08 2021/04/19

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二手市場交投熱烈，踏入第二季更陸續有業主心雄反價，買家若想以筍價入市便要夠眼明手快。近日荃灣海之戀錄得一宗低市價成交，買家見機不可失，在無睇樓情況下即衝入市，更於洽議後再獲減價10萬元。

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中原地產荃灣海之戀第一分行高級資深分區營業經理黃俊傑表示，成交單位為海之戀8座高層C室，實用面積391平方呎，一房間隔，享海景。業主叫價870萬元，較市場價約880萬元稍平，即吸引上車客接洽。買家為一對年青夫婦，屬意荃灣交通便利，見物業叫價低過市價，無睇樓迅速入市自用，單位最後再減10萬元以860萬元成交，實用呎價21,995元。

黃俊傑指，原業主於2017年6月以768萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利92萬元，單位期內升值12%。

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撰文 : 謝昕蕎

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