【大行點睇】大部分業務來自海外中國監管影響有限 滙豐首予思摩爾「買入」評級

滙豐發表報告，指思摩爾國際 （06969） 為全球最大的電子煙霧化芯片供應商，市佔率已迫近兩成，該行預計全球電子煙銷售將於2021年至2024年，複合年均增長率達到31%，龍頭思摩爾自然受惠。雖然中國早前公布規管電子煙，令思摩爾股價跌兩至三成，但公司大部分業務位於海外，因此對公司的影響有限。

滙豐預計公司2020年至2023年收入複合年均增長率達到36%，盈利增速亦接近該數字，而毛利率同見改善，將由53%增至55%，因此首予思摩爾「買入」評級，目標價65元。思摩爾今日股價升6.2%，收報54.5元。

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