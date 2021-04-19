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【港元定期存款】匯立3個月港元定存息加至0.8厘 虛擬銀行逆市加息搶存

Hot Talk 17:41 2021/04/19

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虛銀扭轉上月的劈息浪，匯立與天星最近爭相加息。

轉眼間4月開局已踏入第3周，個別中小銀行逐漸扭轉首季港元定期存款的減息浪，當中又以顛覆傳統銀行、擅打定存高息牌的虛擬銀行，更罕現輪流加息，最新是小米（01810）旗下的天星（AirStar Bank），剛把3個月、半年、9個月及一年的4個存期年息，皆微升0.05厘，新息率為3個月、半年與9個月港元定存俱是0.65厘年息，而最高息是一年期港元定存的0.7厘。專家指，港滙自3月初起稍為轉弱，即使拆息仍低企，個別同業已提早布局，料為半年結前積極吸存。

虛擬銀行港元不同存期息率比較

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若單以4間有催谷定期存款的虛擬銀行比併，原本港元定存短中長息的霸主，落在騰訊（00700）及港交所（00388）有份的富融身上，可是，天星將一年期港元定存的新息率加至0.7厘，跟富融看齊，膺雙冠王。

至於3個月港元短存，上周二（13日）匯立（WeLab Bank）已率先調高年息0.1厘至0.8厘，取代富融成此短存的高息王。而半年期港元定存方面，富融以0.7厘年息跑贏競敵天星的0.65厘，惟富融的門檻最高，要求100萬元才享最高特惠息，天星只須1000元。

大行齊減港元定存息【下一頁

此外，以反映銀行資金成本的3個月港元拆息低見0.2厘，半年僅0.33厘，一年亦只不過是0.47厘。綜觀兩間虛銀於第2季已先後加息，3個月以匯立的0.8厘稱冠，半年是富融的0.7厘居首，一年為天星及富融的0.7厘，上述3存期的年息較同期拆息高，牌面上已是蝕本搶存。

業界指，上月虛銀一度連番減活期息及定存息，令搶存戰收斂。然而，4月已急轉軚，兩間巳掉頭加息吸存。惟相比今年初虛擬銀行提供逾1厘的冠絕全城息率，近期的吸存攻勢暫不見呈現破頂息，故未算勇進。

華僑銀行經濟師謝棟銘認為，港滙早前雖跌至一年新低，但預計在7.75至7.8上落，因料大型IPO陸續回流上市，下半年債券南向通有望開通，市場對港元始終有需求。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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