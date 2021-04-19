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【ET講股通】梁耀康：車股大反攻 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:20 2021/04/19

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指一度高見29319點，及後升幅收窄，未見受惠A股表現理想，全日升136點，收報29106點，大市總全日1,501億元。後市需突破3月18日高位29596點，走勢才有望轉佳。

長城福耀濰柴  值得留意

新經濟股回落，美團 （03690） 跌0.3%，ATMJX中僅小米 （01810） 上升。收市後美團折讓5.3%至8.4%配股，後市恐現沽壓。外圍美股表現續佳，A股走勢亦轉強，望帶旺港股表現。二線SaaS股表現料較龍頭科網股佳。

汽車、手機設備、醫藥股表現理想。吉利 （00175） 升4.8%，收報22.85元，前浪頂阻力為25.65元。吉利之外，長城汽車 （02333） 升5.9%至25.95元，亦可留意。福耀玻璃 （03606） 升10.6%至49.45元，回軟可收集，若失守升軌才止蝕。濰柴動力 （02338） 亦可冷敲。五菱汽車 （00305） 大升27%至2.27元，阻力看2.5元。惟要留意，車用芯片短缺料本季始獲紓緩，炒車股宜嚴守止蝕。

總括而言，港股動力暫時有限，宜嚴控注碼。

【「ET講股通」問股環節，包括︰五菱汽車、美團、聯想、長城汽車、復星旅遊文化︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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